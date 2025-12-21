Pignorati 21 veicoli per tasse e multe non pagate recuperati circa 70mila euro
Dal inizio dell’anno, il Reparto di Rifredi della Polizia Municipale ha pignorato 21 veicoli a causa di tasse e multe non pagate, recuperando circa 70.000 euro. Questa attività dimostra l’impegno costante nel tutela del patrimonio comunale e nel rispetto delle norme. Pignorati 21 veicoli per tasse e multe non pagate, recuperati circa 70mila euro.
Ventuno veicoli rintracciati e pignorati dall’inizio dell’anno. È il bilancio dell’attività mirata condotta dal Reparto di Rifredi della Polizia Municipale, che lunedì scorso ha portato al recupero degli ultimi due mezzi, ora messi a disposizione dell’Amministrazione comunale.Si tratta di auto. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
