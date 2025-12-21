Pignorati 21 veicoli per tasse e multe non pagate recuperati circa 70mila euro

Dal inizio dell’anno, il Reparto di Rifredi della Polizia Municipale ha pignorato 21 veicoli a causa di tasse e multe non pagate, recuperando circa 70.000 euro. Questa attività dimostra l’impegno costante nel tutela del patrimonio comunale e nel rispetto delle norme. Pignorati 21 veicoli per tasse e multe non pagate, recuperati circa 70mila euro.

Comprare un’auto all’asta: affare o rischio Le aste giudiziarie non riguardano solo case e immobili: anche veicoli pignorati o provenienti da fallimenti possono finire in vendita con offerte molto vantaggiose. Acquistare un’auto all’asta può sembrare l’occasi - facebook.com facebook

