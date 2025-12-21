Pietro non un eroe ma la parabola dell' essere umano

Ci sono storie che non si limitano a essere raccontate: ci attraversano. La performance di Roberto Benigni “Pietro, un uomo nel vento” è una di queste. In una televisione spesso distratta, Benigni ha riportato all’attenzione l’immagine potente di Pietro, un uomo reale, vivo, terribilmente vicino a noi. La storia di quel pescatore impulsivo appartiene alla condizione umana. L’apostolo come figura sospinta, sballottata, a tratti quasi travolta dalle correnti della vita. Un uomo che crede, cade, si rialza, dubita, ama, rinnega, piange e riparte. Un uomo che ci somiglia. Benigni, con la sua capacità di trasformare l’umano in epica, restituisce un Pietro vivo e contraddittorio: il pescatore che a volte intuisce prima degli altri ma che a volte inciampa più degli altri. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

