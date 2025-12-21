Pietracolora si veste per il presepe Cento figuranti e una buona causa

Pietracolora si prepara a vivere un momento di tradizione e comunità, con il ritorno del presepe vivente. La sera della vigilia di Natale, più di cento figuranti locali daranno vita a una rappresentazione autentica e suggestiva, arricchita da capanne di legno e rami, rafforzando il senso di appartenenza e solidarietà del paese. Come ogni anno, a Pietracolora torna la magia della natività. La sera della vigilia di Natale, gli oltre cento figuranti locali, animeranno uno

Per l'occasione, i presenti avranno modo di gustare le più variegate specialità montanare. L'appuntamento è per le ore 19 del 24 dicembre, quando si animeranno le numerose locande gastronomiche. Alle 22 il parroco don Pietro Facchini celebrerà la messa nella chiesa parrocchiale di Santa Lucia. Al termine della funzione, verso le 23, ci sarà la rappresentazione della nascita di Gesù.

