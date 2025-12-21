Pierce Brosnan sul possibile accordo tra Warner Bros e Netflix | Non sembra giusto culturalmente
La star del cinema ha parlato delle recenti notizie legate all'acquisizione e delle possibili conseguenze sul settore dell'intrattenimento. Pierce Brosnan, che in passato ha interpretato ruoli iconici come quello dell'agente 007, ha commentato le notizie riguardanti la possibile acquisizione di Warner Bros Discovery da parte di Netflix. L'attore, nonostante abbia collaborato in passato con la piattaforma di streaming, non ha esitato a condividere le sue preoccupazioni e i dubbi emersi a causa delle notizie emerse nelle ultime settimane. L'opinione di Brosnan In occasione di un'intervista rilasciata a The Times, Pierce Brosnan ha sottolineato che il possibile accordo è un po' "sconvolgente". 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche: Trump dice che l’accordo da 83 miliardi di dollari tra Netflix e Warner Bros “potrebbe essere un problema”
Leggi anche: Netflix compra Warner Bros, accordo da 83 miliardi
007 – James Bond arriva su Netflix (in alcuni Paesi) dopo l’accordo con Amazon; Warner Bros e Netflix: quando potrebbe concretizzarsi l'accordo?.
Pierce Brosnan sul possibile accordo tra Warner Bros e Netflix: "Non sembra giusto culturalmente" - La star del cinema ha parlato delle recenti notizie legate all'acquisizione e delle possibili conseguenze sul settore dell'intrattenimento. movieplayer.it
James Bond, Pierce Brosnan parla di un possibile ritorno: "Perché no? Sarebbe divertente" - Il divo, che ha legato il suo volto all’agente segreto più famoso del cinema per quasi un decennio, ha dichiarato ... tg24.sky.it
James Bond, Pierce Brosnan torna di nuovo sul possibile coinvolgimento nel franchise - Pierce Brosnan torna ancora una volta sulla possibilità di essere coinvolto nuovamente nel franchise di James Bond. comingsoon.it
BOND ADVENT 16 BMW 750iL (Tomorrow Never Dies) Pierce Brosnan rinnovò il parco auto di 007 introducendo diverse BMW, tra cui la BMW 750iL come modello principe di Tomorrow Never Dies. James Bond la “affitta” da Q presso un servizio AVIS ad Am - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.