Picchi Goggia fenomeno con Curtoni e Melesi Lombardia e Italia ai vertici
"Un orgoglio lombardo e italiano: la sciatrice alpina bergamasca Sofia Goggia trionfa oggi nel SuperG di Val d'Isère. Un'altra atleta lombarda, Elena Curtoni, originaria di Morbegno, sfiora il podio con un eccellente quarto posto. Ottime prove anche per Roberta Melesi, di Ballabio, e per Laura Pirovano, trentina. La nostra Regione si conferma terra di donne fuoriclasse in una disciplina che continuerà a regalarci emozioni anche nella versione maschile, il prossimo 27 dicembre, con la Coppa del Mondo di sci alpino a Livigno, che per la prima volta ospiterà una tappa. Grande orgoglio per la Lombardia, per le sue donne e i suoi uomini". 🔗 Leggi su Iltempo.it
