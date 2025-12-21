Piazza Risorgimento uomo trovato a terra con una grave frattura | indagini in corso

Nella notte, in piazza Risorgimento, un uomo è stato trovato a terra con una grave frattura. La zona, interessata da lavori di riqualificazione urbana e strutture didattiche, è al centro di indagini condotte dalla Squadra Volante per chiarire quanto accaduto. Sono in corso approfondimenti per comprendere le cause e eventuali responsabilità.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono in corso da parte della Squadra Volante le indagini per fare luce su una vicenda di della scorsa notte in piazza Risorgimento dove sono in corso lavori di riqualificazione urbana e delle stesse strutture didattiche. Un 30enne è stato ritrovato riverso al suolo alle prime luci del mattino impossibilitato a rialzarsi probabilmente per una frattura agli arti inferiori. Secondo una prima ricostruzione l'uomo, nel tentare di scavalcare una recinzione, avrebbe perso l'equilibrio cadendo dunque rovinosamente al suolo. Per prestare soccorso, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno riportato al di qua della recinzione l'uomo e lo hanno affidato personale del 118.

