Piano del verde al via i lavori per rendere Roma una città più green

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’impegno della Capitale nel diventare una città più “green” passa per una molteplicità di interventi. L’amministrazione, in questi anni, ha infatti incrementato il numero di parchi d’affaccio del Tevere; ha effettuato nuove piantumazioni; ha avviato progetti di depavimentazione di terreni. 🔗 Leggi su Romatoday.it

