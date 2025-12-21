Pianificare la longevità | la nuova sfida del risparmio | Tempo mercati e fisco gli alleati delle famiglie

Pianificare la longevità rappresenta oggi una delle principali sfide per le famiglie italiane. Con l’aumento dell’aspettativa di vita, è fondamentale adottare strategie mirate per assicurare stabilità e autonomia nel tempo. Stefano Volpato evidenzia come tempo, mercati e fisco possano diventare alleati preziosi in questo percorso. La gestione consapevole di questi aspetti permette di affrontare con maggiore serenità le complessità del presente e del futuro.

MERANO (Bolzano) Tempo, mercati e fisco. Sono questi, secondo Stefano Volpato, i tre grandi alleati di cui dispongono oggi le famiglie italiane per affrontare una delle sfide più complesse della nostra epoca: vivere più a lungo garantendosi l'indipendenza finanziaria. "Ma la longevità, per trasformarsi davvero in un'opportunità, deve essere accompagnata da un percorso consapevole di pianificazione " ha spiegato il direttore commerciale intervenendo all'incontro annuale di Banca Mediolanum a Merano. Le soluzioni per affrontare questa sfida esistono già. Il vero nodo non è inventarne di nuove, ma diffonderne la conoscenza e l'utilizzo.

