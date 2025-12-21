Piancastagnaio, 21 dicembre 2025 – Portieri inoperosi nell’ultima gara del girone d’andata e del 2025. Sfida equilibrata fin dall’inizio. Si segnalano soltanto un colpo di testa di Ferrante al 4’ parato da Filippis, uno di Gorelli a lato nel recupero del primo tempo e una conclusione di Pettinari che termina di poco fuori nel finale. La Ternana deve modificare i piani tattici in seguito all’espulsione di Vallocchia avvenuta poco prima della mezz’ora. Il “rosso” diretto per il centrocampista è determinato da un duro intervento su Bellini e arriva dopo revisione Fvs chiesta dalla Pianese (l’arbitro aveva optato per l’ammonizione). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pianese-Ternana 0-0, solo sbadigli e nessun gol

