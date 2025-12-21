Petri al timone di Assoporti | Rafforzeremo il settore

L’assemblea dei presidenti delle autorità portuali ha scelto Roberto Petri, ravennate, come nuovo presidente di Assoporti, l’associazione che rappresenta i porti italiani. Con questa nomina, si apre un nuovo capitolo di gestione e sviluppo del settore portuale nazionale. Petri al timone dell’associazione ha dichiarato che rafforzerà il settore portuale italiano, puntando a migliorare le infrastrutture e la competitività.

L'assemblea dei presidenti delle autorità portuali ha eletto Roberto Petri, ravennate, nuovo presidente di Assoporti, l'associazione dei porti italiani. La nomina, arrivata in anticipo rispetto alla scadenza di gennaio 2026, consentirà un passaggio di consegne ordinato con l'attuale presidente Rodolfo Giampieri, il cui mandato si concluderà il 31 dicembre. Il profilo di Petri è caratterizzato da una lunga esperienza manageriale e istituzionale "vissuta - dichiara - mantenendo comunque sempre saldi i rapporti col mondo pubblico e imprenditoriale della nostra città". Laureato in Giurisprudenza, ha ricoperto incarichi di vertice nel settore bancario, industriale e immobiliare ed è stato componente dei consigli di amministrazione di grandi gruppi nazionali, da Eni a Finmeccanica, maturando una conoscenza diretta dei temi legati all'energia, alla logistica e alla portualità.

Petri alla guida di Assoporti. Le sfide dei prossimi anni: transizione energetica, digitalizzazione, integrazione porto-città L'elezione di Petri arriva in una fase particolare per il sistema portuale italiano. Nei prossimi giorni, la riforma della portualità approderà in c

