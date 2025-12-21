Petrachi | Marianucci? È un giovane interessante ma non voglio giocatori di passaggio

Poco prima del fischio d’inizio di Sassuolo- Torino, il ds dei granata, Gianluca Petrachi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi anche sul potenziale acquisto di Marianucci. Le parole di Petrachi. «In difesa interverremo sicuramente, anche considerando le assenze dovute alla Coppa d’Africa. Marianucci? È un profilo davvero interessante, un giovane che sta facendo molto bene. Però, oltre alle qualità tecniche, cerco una caratteristica precisa: non voglio giocatori di passaggio. Mi piacerebbe che chi arriva restasse a lungo, perché solo così si può creare quel senso di appartenenza fondamentale per il Torino. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

