Pescia (Pistoia), 21 dicembre 2025 - Mercoledì 31 dicembre alle ore 22 al Teatro Pacini di Pescia Alessandro Paci p orta in scena il suo one-man show “Barzellette e non solo”, uno spettacolo che promette due ore di risate, invenzioni e travestimenti. Sul palco, Paci trascina il pubblico in un percorso esilarante fatto di aneddoti di vita personale e ricordi delle grandi collaborazioni che hanno segnato la comicità toscana. Con il suo stile diretto e genuino, un uso caloroso del dialetto e l’irresistibile capacità di improvvisare, Paci mescola barzellette – amatissime e seguitissime anche sui social – a sketch, travestimenti e invenzioni comiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pescia, Capodanno tra risate e toscanità con Alessandro Paci

