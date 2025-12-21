Pescara e il calcio italiano piangono la morte di Giorgio Rumignani
L'ultima domenica prima del Santo Natale 2025 è molto triste per il calcio italiano. E anche per Pescara, che piange la morte di un suo vecchio allenatore, Giorgio Rumignani. A 86 anni a Lignano Sabbiadoro, come riportano i media locali e anche quelli delle città dove il tecnico ha allenatore. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
