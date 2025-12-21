La diciottesima giornata del campionato, penultima dell'andata, ha visto diverse sfide importanti. Tra queste, il successo esterno di Mestre a Livorno rappresenta un risultato significativo, influenzando le posizioni in classifica e le prospettive per le fasi finali. Pesaro mantiene il primato in classifica con Rieti, consolidando la propria posizione in vista delle prossime gare. Pesaro difende il primato con Rieti.

La giornata numero 18, penultima di andata, è stata aperta venerdì dal sorprendente successo esterno di Mestre a Livorno, un colpo che inguaia i labronici in ottica Final Four. Per la squadra di coach Ferrari, 26 di Curry e 21 di Stewart, con la classifica che al momento sorride e dice play-in. Ieri sera la partita tra Cividale e Avellino, oggi tutte le altre in contemporanea alle 18. Il match clou è nelle Marche, a Pesaro, dove la capolista Vuelle di Leka ospita una Rieti che vuole a tutti i costi avvicinarsi a -2. Un eventuale successo esterno genererebbe una situazione di classifica piuttosto intricata, con almeno sette squadre in due punti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

