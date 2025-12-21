Perugia ha ottenuto una vittoria netta contro il Volei Renata, con un punteggio di 3-0 (25-15; 25-16; 25-21), confermando il suo ruolo di favorita nel torneo. La prestazione di Giannelli in regia si è dimostrata decisiva, contribuendo alla qualificazione alla finale del Mondiale per Club di volley maschile. Ora, si apre una nuova occasione di rivincita per la squadra italiana.

Perugia ha rispettato il pronostico della vigilia, sconfiggendo il Volei Renata con un sonoro 3-0 (25-15; 25-16; 25-21) e qualificandosi brillantemente alla finale del Mondiale per Club di volley maschile. I Campioni d’Europa hanno travolto i brasiliani sul campo di Belem, prendendo il largo fin dalle battute iniziali nei primi due set e gestendo benissimo il braccio di ferro nella parte centrale del terzo parziale, contenendo anche il tentativo di rimonta degli avversari. I Block Devils torneranno in campo domenica 21 dicembre (ore 22.30 italiane) per fronteggiare i giapponesi dell’Osaka Bluteon, che hanno travolto i polacchi dell’Aluron Zawiercie con un nitido 3-0: ci sarà dunque spazio per la rivincita della partita disputata nella fase a gironi e vinto dalla corazzata umbra al tie-break, annullando dei match-point. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perugia strapazza il Volei Renata: Giannelli mattatore in regia e finale del Mondiale per Club, ora una rivincita

