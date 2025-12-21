Perugia-Osaka Bluteon oggi in tv Mondiale per club 2025 | orario finale programma streaming

La finale del Mondiale per Club 2025 di volley maschile si svolgerà oggi in TV, con la sfida tra Sir Sicoma Monini Perugia e Osaka Bluteon. La partita rappresenta l’epilogo di un torneo ricco di emozioni e competizioni. Di seguito, troverete orario, programma e modalità di streaming per seguire l’evento. Perugia-Osaka Bluteon oggi in tv, Mondiale per club 2025: orario finale, programma, streaming.

La finale del Mondiale per Club 2025 di volley maschile era nell'aria fin dai primi giorni di gara e ora è realtà: Sir Sicoma Monini Perugia contro Osaka Bluteon. Domenica 21 dicembre, alle 22.30 italiane, l' Arena Guilherme Paraense di Belém, in Brasile, sarà il teatro di un confronto inedito che assegnerà il titolo iridato, mettendo di fronte i campioni d'Europa e i campioni d'Asia. Il percorso di Perugia è stato lineare e convincente. Nel Pool B, i Block Devils hanno imposto fin dall'inizio la propria superiorità, regolando Swehly Sports Club e Sada Cruzeiro con due 3-0 senza sbavature. L'unico vero momento di difficoltà è arrivato contro Osaka Bluteon, in una partita durissima e combattuta, risolta soltanto al tie-break.

