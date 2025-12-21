Perugia altra nottata difficile in via Pozzo Campana | urla e auto danneggiate

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Altra nottata difficile in via Pozzo Campana, nel cuore di Perugia. I residenti raccontano ancora una volta di una movida particolarmente molesta. Stavolta urla nel cuore della notte, bottiglie abbandonate e auto vandalizzate e danneggiate. . 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

perugia altra nottata difficile in via pozzo campana urla e auto danneggiate

© Perugiatoday.it - Perugia, altra nottata difficile in via Pozzo Campana: urla e auto danneggiate

Leggi anche: Perugia, nottata difficile in via Pozzo Campana: caos, ambulanze e carabinieri

Leggi anche: Un'altra nottata alcolica: doppio intervento dei soccorsi

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Perugia, nottata difficile in via Pozzo Campana: caos, ambulanze e carabinieri; FOTO - Perugia, malamovida in via Pozzo Campana.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.