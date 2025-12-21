Perugia si prepara ad affrontare l’ultima partita dell’anno contro il Forlì allo stadio Curi. Dopo un 2025 caratterizzato da risultati altalenanti, il Grifo cerca di chiudere in modo positivo questa stagione, confidando nel rinnovato spirito di squadra. La sfida rappresenta un’occasione importante per mettere fine a un periodo difficile e ripartire con più determinazione. Perugia a caccia degli ultimi punti dell’anno:

Oggi al Curi con il Forlì per il Grifo sarà la sfida dell’anno. Quella che chiuderà un 2025 che ha regalato poche soddisfazioni. Ma Giovanni Tedesco guarda al presente, alla necessità di ritrovare il passo che la squadra aveva ingranato al suo arrivo. "Ci siamo confrontati – spiega alla vigilia – Siamo consapevoli dell’importanza della partita. Dopo Campobasso mi sono fatto prendere emotivamente, ma adesso ho visto nella squadra lo spirito giusto, quello che il gruppo ha tenuto fino alla vittoria con la Vis Pesaro. In queste tre settimane tutti potevamo fare di più, ma sono fiducioso per la partita che ci aspetta". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Perugia a caccia degli ultimi punti dell’anno: "Sono fiducioso: ho ritrovato la mia squadra"

