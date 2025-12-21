Perquisizione all’alba | in casa trovano droga pronta allo spaccio
Nella prima mattinata di venerdì, i Carabinieri hanno effettuato una perquisizione domiciliare che ha portato al rinvenimento di sostanze stupefacenti pronte per lo spaccio. Durante l’operazione, è stato denunciato un giovane di 19 anni per detenzione di droga ai fini di spaccio.
All’alba di venerdì, un’operazione mirata dei Carabinieri ha portato alla denuncia di un giovane di 19 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento, condotto tra Caldaro e Appiano, ha fatto emergere un piccolo ma organizzato deposito di marijuana, già pronta per. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
