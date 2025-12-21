Perquisizione all’alba | in casa trovano droga pronta allo spaccio

Nella prima mattinata di venerdì, i Carabinieri hanno effettuato una perquisizione domiciliare che ha portato al rinvenimento di sostanze stupefacenti pronte per lo spaccio. Durante l’operazione, è stato denunciato un giovane di 19 anni per detenzione di droga ai fini di spaccio.

