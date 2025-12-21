Perquisizione all’alba | in casa trovano droga pronta allo spaccio

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella prima mattinata di venerdì, i Carabinieri hanno effettuato una perquisizione domiciliare che ha portato al rinvenimento di sostanze stupefacenti pronte per lo spaccio. Durante l’operazione, è stato denunciato un giovane di 19 anni per detenzione di droga ai fini di spaccio.

All’alba di venerdì, un’operazione mirata dei Carabinieri ha portato alla denuncia di un giovane di 19 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento, condotto tra Caldaro e Appiano, ha fatto emergere un piccolo ma organizzato deposito di marijuana, già pronta per. 🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Trevi nel Lazio. Denunciato per maltrattamenti, in casa i Carabinieri trovano dvd pedo-pornografici, armi illegalmente detenute, marijuana pronta per lo spaccio e 30mila euro

Leggi anche: In casa con la droga pronta per lo spaccio e 2mila euro in contanti, arrestati due fratelli

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.