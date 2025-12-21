Perché senza il Sud Italia non esisterebbe Babbo Natale

Sapevate che senza il Sud Italia, probabilmente, non esisterebbe il forte mito di Babbo Natale, simbolo di questi giorni festivi? Mi spiego meglio. La tradizione di San Nicola, da cui deriva il nostro Babbo Natale, ha radici profonde in questa regione, influenzando le celebrazioni e le storie che si tramandano nel tempo. Perché, senza il Sud Italia, non esisterebbe Babbo Natale.

Sapevate che senza il Sud Italia, probabilmente, non esisterebbe il forte mito di Babbo Natale, simbolo di questi giorni festivi? Mi spiego meglio. Anzitutto, va detto che la sua figura è diventata iconica soprattutto grazie alla Coca Cola che nel 1931, in occasione del Natale, volle puntare su una campagna di marketing innovativa, così si rivolse al disegnatore Haddon Sundblom, chiedendo di creare un Santa Claus diverso, che ispirasse gioia e simpatia. L'illustratore trasse spunto dalle vecchie illustrazioni di un fumettista (Thomas Nast) ma soprattutto da una poesia – del 1823 – di Clement Clarke Moore, A Visit from St.

