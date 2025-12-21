Perché non riusciamo a toglierci dalla testa L’amore non mi basta di Emma

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’amore non mi basta di Emma torna primo nella Top 50 Spotify grazie a un trend calcistico su TikTok. Cerchiamo di spiegare perché è difficile toglierci questa canzone dalla testa, quanto Try di Pink sia stato fonte di ispirazione e come forse questa botta di nostalgia abbia trovato piena complicità con la stagione natalizia, momento dell'anno che si presta bene a questo sentimento. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Perché non riusciamo a toglierci dalla testa Amica di Annalisa

Leggi anche: Perché non riusciamo a toglierci dalla testa Fotografia di Geolier

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.