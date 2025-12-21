Perché non riusciamo a toglierci dalla testa L’amore non mi basta di Emma

L’amore non mi basta di Emma torna primo nella Top 50 Spotify grazie a un trend calcistico su TikTok. Cerchiamo di spiegare perché è difficile toglierci questa canzone dalla testa, quanto Try di Pink sia stato fonte di ispirazione e come forse questa botta di nostalgia abbia trovato piena complicità con la stagione natalizia, momento dell'anno che si presta bene a questo sentimento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Perché non riusciamo a toglierci dalla testa Amica di Annalisa

Leggi anche: Perché non riusciamo a toglierci dalla testa Fotografia di Geolier

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Chissà perché solo in un giorno Riusciamo a raccogliere i pensieri Li compriamo a essere eterni Per poi tornare a dimenticarli Basterebbe diluirli solo un poco Per il resto del tempo Così da assimilarli meglio E renderli davvero per tutti eterni #RaccontiDiNatal x.com

“Chissà perché non riusciamo a concretizzare tutte le occasioni che creiamo.” Davvero un mistero irrisolto. - facebook.com facebook