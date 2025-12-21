Perché l’Inter è forte ma non vince? I 4 motivi spiegati dalla Gazzetta

La sconfitta in Supercoppa italiana contro il Bologna non è stata solo una battuta d’arresto dolorosa: ha certificato una verità difficile da digerire per il mondo nerazzurro. Il 2025 dell’Inter si chiude senza titoli, ponendo fine anche all’ultima possibilità di arricchire la bacheca. Un epilogo che obbliga a una riflessione profonda: cosa non ha funzionato davvero? La Gazzetta dello Sport ha provato a elencare 4 motivi per cui i nerazzurri, pur essendo forti, non riescono a concretizzare e a vincere nel momento che conta. Da “ingiocabile” a fragile: il peso delle parole. Il simbolo di questo cambiamento è Henrikh Mkhitaryan. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

