Perché chi addobba casa in anticipo è più felice? La risposta della scienza

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se siete tra quelle persone che iniziano a tirare fuori luci e ghirlande già a metà novembre, probabilmente avrete subito le punzecchiature di amici e parenti più “tradizionalisti”. Tuttavia, la scienza è ufficialmente dalla vostra parte. Diversi studi di psicologia ambientale hanno confermato che anticipare le decorazioni natalizie è un toccasana per la salute mentale. Non si tratta solo di amore per le feste, ma di un vero e proprio meccanismo psicologico che ci permette di connetterci con la nostra parte più gioiosa e infantile, riducendo i livelli di stress accumulati durante l’anno. Secondo lo psicoterapeuta Steve McKeown, immergersi nell’atmosfera natalizia funge da “ancora” verso i ricordi magici dell’infanzia. 🔗 Leggi su Cultweb.it

