Perché Babbo Natale è vestito di rosso? Il mito di Coca-Cola e San Nicola

È una delle leggende metropolitane più diffuse: Babbo Natale sarebbe vestito di rosso perché la Coca-Cola, negli anni ’30, decise di fargli indossare i colori del proprio brand per una campagna pubblicitaria. Ma le cose sono andate davvero così? La verità storica è molto più complessa e affascinante, e ci svela come una figura leggendaria si sia evoluta attraverso i secoli fondendo radici religiose, folklore nordico e, solo infine, il potere della comunicazione moderna. La figura di Babbo Natale deriva da San Nicola, vescovo di Myra vissuto nel IV secolo, che indossava abitualmente paramenti ecclesiastici di colore rosso e bianco. 🔗 Leggi su Cultweb.it

