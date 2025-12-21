Percassi prima di Genoa Atalanta | Pasalic? Abbiamo cercato di stagli vicino Obiettivi? Non avremo rimpianti avremo fatto il massimo Dobbiamo fare questo
Percassi prima di Genoa Atalanta: le parole del dirigente nerazzurro prima del match della sedicesima giornata a Dazn Nel prepartita di Genoa Atalanta, Luca Percassi è intervenuto ai microfoni di DAZN per delineare il momento della società nerazzurra. Il dirigente ha ribadito l’importanza di restare uniti nei momenti delicati, la centralità del lavoro quotidiano e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
