È il pensiero che conta, recita un vecchio adagio. Quando si ha a che fare con appassionate di moda, fashioniste in erba, fidanzate, mogli e compagne, invece, il dono materiale deve fare un certo effetto. Come nel caso dei regali di Natale donna firmati. Cena aziendale di Natale: gli outfit 2025 più eleganti (e strategici) per fare colpo senza esagerare X In questa stagione delle feste, dunque, le idee regalo con cui fare colpo provengono sì dalle grandi maison della moda, ma non richiedono un investimento folle. Portacarte, bijoux, sciarpe, occhiali da sole e accessori inaspettati sono i piccoli lussi da far trovare sotto l’albero. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Per regali nel segno del glamour

Leggi anche: Regali per sentirsi sempre glamour

Leggi anche: Regali di Natale nel segno della serenità: che cosa donare a persone che convivono con l'ansia

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Regali di Natale per animali: i più belli e chic del 2025; I 5 segni zodiacali a cui è più difficile fare regali di Natale; Cofanetti e vinili: la musica da regalare a Natale 2025.

Natale 2025 e oroscopo, cosa regalare a ogni segno zodiacale - Fare i regali di Natale non è sempre un piacere, soprattutto quand ... fanpage.it

Oroscopo, i 12 Segni e i regali: chi ama farli e chi riceverli? - L’Oroscopo ci insegna a scoprire come viviamo i regali, ossia gli oggetti che doniamo o che riceviamo. tgcom24.mediaset.it

AMICO SORPRESO DAL COMPLEANNO PIÙ LUSSUOSO DI SEMPRE IN QUESTO BAR SUL GRATTACIELO! (ERA SENZA PA...

Regali di Natale last minute be like: quando non sai cosa regalare, ma vuoi comunque lasciare il segno. Molto local. Molto veneziano. facebook