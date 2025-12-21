Per le borse di studio universitarie più di 17 milioni | anche per l' anno in corso garantite a tutti gli idonei

21 dic 2025

Anche per l’anno accademico in corso il cofinanziamento della Regione, nell’ambito del programma regionale Abruzzo Fse+ 20212027, ha consentito di assicurare l’assegnazione della borsa di studio a tutti gli studenti iscritti agli atenei e alle istituzioni Afam regionali in possesso dei requisiti. 🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

