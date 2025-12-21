Per i ponti 2026 è veramente un anno orribile? Come incastrare il calendario per allungare le ferie
Il 2026 verrà ricordato come l’annus horribilis dei ponti? Molti lo dicvono, ma non è poi così vero. Dopo l’annata super favorevole di quest’anno – c’è chi è riuscito ad accumulare fino a 32 giorni di vacanza utilizzando solo 9 giorni di ferie – l’anno che sta per arrivare non sarà così favorevole, anche se, calcoli alla mano, con qualche trucchetto è possibile massimizzare i risultati, concedendosi qualche giorno di vacanza in più sul calendario aziendale. Ma c’è una novità: il 4 ottobre torna ad essere festa nazionale in onore di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia. Sarà un giorno festivo a tutti gli effetti – con con la chiusura di scuole, uffici e negozi – anche se nel 2026 cadrà di domenica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
