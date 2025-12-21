Il 2026 verrà ricordato come l’annus horribilis dei ponti? Molti lo dicvono, ma non è poi così vero. Dopo l’annata super favorevole di quest’anno – c’è chi è riuscito ad accumulare fino a 32 giorni di vacanza utilizzando solo 9 giorni di ferie – l’anno che sta per arrivare non sarà così favorevole, anche se, calcoli alla mano, con qualche trucchetto è possibile massimizzare i risultati, concedendosi qualche giorno di vacanza in più sul calendario aziendale. Ma c’è una novità: il 4 ottobre torna ad essere festa nazionale in onore di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia. Sarà un giorno festivo a tutti gli effetti – con con la chiusura di scuole, uffici e negozi – anche se nel 2026 cadrà di domenica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Per i ponti 2026 è veramente un anno orribile? Come incastrare il calendario per allungare le ferie

Leggi anche: Come fare 30 giorni di vacanza con solo 8 di ferie: il 2026 è l’anno “d’oro” dei ponti. Ecco il calendario delle festività

Leggi anche: Ponti 2026, il calendario per ottenere fino a 31 giorni liberi con 8 di ferie

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Calendario 2026 ecco come è possibile fare 31 giorni di vacanza con 8 di ferie.

Per i ponti 2026 è veramente un anno orribile? Come incastrare il calendario per allungare le ferie - La novità: ritorna la festa nazionale per il San Francesco Patrono d’Italia ... msn.com