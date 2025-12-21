Pensioni 2026 quanto aumenta l'assegno da gennaio | le simulazioni dei nuovi importi Inps
A partire dal 1° gennaio 2026, le pensioni subiranno un aumento dell'1,4% in linea con la rivalutazione degli importi stabilita dall'Inps, in risposta all'inflazione. Questo adeguamento mira a mantenere il potere d'acquisto dei pensionati, considerando le variazioni economiche recenti. Di seguito, vengono illustrate le simulazioni dei nuovi importi per meglio comprendere gli effetti di questa revisione.
Dal 1° gennaio 2026 gli assegni delle pensioni aumentano dell'1,4% per la rivalutazione degli importi basata sull'inflazione. Una circolare dell'Inps ha confermato i nuovi importi ufficiali del trattamento minimo e della pensione minima, che arriva poco sotto i 620 euro. In più, ha comunicato il calendario dei pagamenti nel 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it
