Pensioni 2026 quanto aumenta l'assegno da gennaio | le simulazioni dei nuovi importi Inps

A partire dal 1° gennaio 2026, le pensioni subiranno un aumento dell'1,4% in linea con la rivalutazione degli importi stabilita dall'Inps, in risposta all'inflazione. Questo adeguamento mira a mantenere il potere d'acquisto dei pensionati, considerando le variazioni economiche recenti. Di seguito, vengono illustrate le simulazioni dei nuovi importi per meglio comprendere gli effetti di questa revisione.

