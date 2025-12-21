Il traguardo dell’approvazione della manovra 2026 si avvicina. Entro il 31 dicembre prossimo il testo dovrà essere pronto per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, evitando così il temuto esercizio provvisorio. Negli ultimi giorni, gli emendamenti del Governo di certo non mancano: oltre alle importanti novità sulle pensioni anticipate — con l’allungamento della finestra di uscita — e alla stretta al riscatto della laurea, si fa largo il silenzio-assenso sulla previdenza complementare, per i neoassunti del settore privato. Vediamo da vicino il nuovo intervento strutturale al secondo pilastro del sistema pensionistico, perché toccherà direttamente milioni di lavoratori e le loro prospettive previdenziali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Pensioni 2026, il silenzio-assenso sul Tfr trasforma il tuo futuro previdenziale

Leggi anche: Manovra, i ritocchi all’ultimo del governo Meloni: stretta sulle pensioni e arriva il silenzio-assenso sul Tfr

Leggi anche: Legge di bilancio: pensioni, stretta sugli anticipi. Giro di vite sul riscatto della laurea. Torna il silenzio-assenso sul Tfr

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Manovra, maxi emendamento: stretta sulle pensioni e silenzio assenso per i neo assunti sul tfr; Pensioni, riscatto laurea, silenzio-assenso: le ultime novità; Pensioni, dal Tfr alla previdenza complementare agli assegni anticipati: cosa cambia con la manovra 2026; Manovra, raffica di correzioni del governo. Stretta sulle pensioni, silenzio-assenso sul Tfr.

Manovra 2026, le novità: pensioni più lontane e Tfr silenzio-assenso per i giovani - Le modifiche alla legge di Bilancio più sostanziali riguardano le pensioni anticipate, che attualmente permettono di ritirarsi dal lavoro con 42 anni e 10 mesi di contributi. tg.la7.it