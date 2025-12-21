Pensione di dicembre bonus da 154,94 euro e quattordicesima | ecco a chi spettano

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con la pensione di dicembre, è stato erogato anche il bonus di 154,94 euro per il 2025, rivolto ai pensionati con importi previdenziali non superiori al trattamento minimo e in determinate condizioni di reddito. Questa misura mira a sostenere le categorie più vulnerabili e rappresenta un contributo importante nel panorama delle prestazioni sociali. Di seguito, vediamo a chi spetta e come viene erogato.

Con la pensione di dicembre è stato erogato anche l’importo aggiuntivo di 154,94 euro per l’anno 2025, destinato ai titolari di pensioni previdenziali con un importo complessivo non superiore al trattamento minimo e che si trovino in determinate condizioni reddituali. L’Inps, nel messaggio numero 3781 del 15-12-2025, ha comunicato di aver completato le elaborazioni relative sia all’importo aggiuntivo sia alla quattordicesima, destinata a chi ha maturato i requisiti nel secondo semestre dell’anno. Ecco tutto ciò che c'è da sapere. L'importo aggiuntivo e il reddito. Sul fronte dell’importo aggiuntivo, l’Istituto ricorda che i 154,94 euro spettano a chi ha una pensione che non supera il trattamento minimo annuo di 7. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

pensione di dicembre bonus da 15494 euro e quattordicesima ecco a chi spettano

© Ilgiornale.it - Pensione di dicembre, bonus da 154,94 euro e quattordicesima: ecco a chi spettano

Leggi anche: Pensioni dicembre 2025: importo aggiuntivo da 154,94 euro e quattordicesima, a chi spettano. Chiarimenti INPS

Leggi anche: Cedolino pensione dicembre 2025: in pagamento la quattordicesima e il bonus di 154 euro

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Importo aggiuntivo di 154,94 euro a 400mila con la pensione di dicembre.

pensione dicembre bonus 15494Pensione di dicembre, bonus da 154,94 euro e quattordicesima: ecco a chi spettano - L’Istituto ha completato i calcoli sull’importo aggiuntivo 2025: verrà erogato a chi non supera il trattamento minimo annuo di 7. ilgiornale.it

pensione dicembre bonus 15494Pensione di dicembre: chi riceve il bonus da 155 euro e la quattordicesima? Chiarimenti INPS - L’erogazione della pensione di dicembre porta con sé alcune integrazioni economiche previste dalla normativa vigente. pensionipertutti.it

pensione dicembre bonus 15494Pensioni, tra il Bonus Natale e la quattordicesima. Nel 2026 c'è la rivalutazione: minime a 620 euro - A chi spetta l'importo aggiuntivo di 154,94€, il cosiddetto ‘Bonus di Natale’? msn.com

?PENSIONI DICEMBRE 2025?In Pagamento l'Importo Aggiuntivo e la Quattordicesima?Ecco a che Spettano!

Video ?PENSIONI DICEMBRE 2025?In Pagamento l'Importo Aggiuntivo e la Quattordicesima?Ecco a che Spettano!

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.