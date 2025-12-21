Pensione di dicembre bonus da 154,94 euro e quattordicesima | ecco a chi spettano

Con la pensione di dicembre, è stato erogato anche il bonus di 154,94 euro per il 2025, rivolto ai pensionati con importi previdenziali non superiori al trattamento minimo e in determinate condizioni di reddito. Questa misura mira a sostenere le categorie più vulnerabili e rappresenta un contributo importante nel panorama delle prestazioni sociali. Di seguito, vediamo a chi spetta e come viene erogato.

Con la pensione di dicembre è stato erogato anche l'importo aggiuntivo di 154,94 euro per l'anno 2025, destinato ai titolari di pensioni previdenziali con un importo complessivo non superiore al trattamento minimo e che si trovino in determinate condizioni reddituali. L'Inps, nel messaggio numero 3781 del 15-12-2025, ha comunicato di aver completato le elaborazioni relative sia all'importo aggiuntivo sia alla quattordicesima, destinata a chi ha maturato i requisiti nel secondo semestre dell'anno. Ecco tutto ciò che c'è da sapere. L'importo aggiuntivo e il reddito. Sul fronte dell'importo aggiuntivo, l'Istituto ricorda che i 154,94 euro spettano a chi ha una pensione che non supera il trattamento minimo annuo di 7.

