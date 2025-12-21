Pellegatti | Per la difesa c’è un nuovo nome L’indiscrezione di mercato E su Zirkzee …

21 dic 2025

Il giornalista Carlo Pellegatti ha fornito aggiornamenti sul mercato del Milan, concentrandosi sulle possibilità di rinforzo in difesa e sulle prospettive legate a Zirkzee. La squadra sta valutando diverse opzioni per migliorare il reparto difensivo, mantenendo alta l’attenzione sulle strategie di rafforzamento. Di seguito, si approfondiscono le ultime indiscrezioni emerse.

Il giornalista Carlo Pellegatti ha fatto il punto sul calciomercato del Milan: le ultime novità sulla difesa e speranze per Zirkzee. Ecco le sue parole su 'YouTube'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Pellegatti: "Per la difesa c'è un nuovo nome". L'indiscrezione di mercato. E su Zirkzee …

