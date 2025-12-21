Pellegatti | Per la difesa c’è un nuovo nome L’indiscrezione di mercato E su Zirkzee …

Il giornalista Carlo Pellegatti ha fornito aggiornamenti sul mercato del Milan, concentrandosi sulle possibilità di rinforzo in difesa e sulle prospettive legate a Zirkzee. La squadra sta valutando diverse opzioni per migliorare il reparto difensivo, mantenendo alta l’attenzione sulle strategie di rafforzamento. Di seguito, si approfondiscono le ultime indiscrezioni emerse.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.