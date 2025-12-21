PdF De Carli eletto segretario | Nel 2027 saremo forza alternativa alle sinistre
Mirko De Carli è stato eletto segretario nazionale del Popolo della famiglia e guiderà il movimento insieme al riconfermato presidente Mario Adinolfi: “Fiero di assumere questo importante incarico - dichiarato - porteremo il PdF al governo del paese". Ravennate, 41enne, De Carli ha sempre. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche: Il ravennate Mirko De Carli eletto segretario nazionale del Popolo della Famiglia
Leggi anche: Violenza sulle donne, De Carli (Pdf) difende Carnicella: "Linciaggio inaccettabile, difendiamo libertà di parola"
Mario Adinolfi rieletto presidente Pdf: Alternativi alla sinistra di gender e woke; Mario Adinolfi rieletto! Cosa succede.
Il ravennate De Carli eletto segretario nazionale del Popolo della Famiglia - Il 41enne ravennate Mirko De Carli è stato eletto segretario nazionale de Il Popolo della Famiglia. ravennaedintorni.it
PdF, De Carli eletto segretario: “Nel 2027 saremo forza alternativa alle sinistre” - Dopo l'elezione alla segreteria Nazionale, rilancia la sfida demografica: “Subito una legge per le mamme italiane. bolognatoday.it
Il ravennate Mirko De Carli eletto segretario nazionale del Popolo della Famiglia - Per questo chiederemo formalmente al Governo Meloni di procedere con tempestività alla legiferazione del reddito di maternità per le mamme italiane di oggi ... ravennatoday.it
Oggi, l’Assemblea dei Soci dell’Istituto Affari Internazionali ha eletto il professor Marco Simoni (Università LUISS Guido Carli) nuovo Direttore dello IAI. Succede alla Direttrice Nathalie Tocci il cui mandato scadrà nella primavera del 2026. https://www.iai.it/en/ - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.