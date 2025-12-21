PdF De Carli eletto segretario | Nel 2027 saremo forza alternativa alle sinistre

Mirko De Carli è stato eletto segretario nazionale del Popolo della famiglia e guiderà il movimento insieme al riconfermato presidente Mario Adinolfi: “Fiero di assumere questo importante incarico - dichiarato - porteremo il PdF al governo del paese". Ravennate, 41enne, De Carli ha sempre. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

