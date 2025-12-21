Pavullo 25 anni di elisoccorso | un quarto di secolo al servizio della sicurezza in montagna

Sabato 20 dicembre, a Pavullo nel Frignano, si è celebrato il 25° anniversario della base di elisoccorso, un importante presidio al servizio della sicurezza in montagna. In questi anni, la struttura ha garantito interventi di soccorso sanitario e tecnico in ambienti complessi e difficili, consolidando il suo ruolo di riferimento per la comunità e le forze di emergenza della regione. Pavullo, 25 anni di elisoccorso: un quarto di secolo al servizio della sicurezza in montagna.

Sabato 20 dicembre si è svolta la celebrazione dei 25 anni della base dell'elisoccorso di Pavullo nel Frignano, da sempre punto di riferimento per il soccorso sanitario e tecnico in ambiente montano e impervio in Emilia?Romagna.L'elisoccorso, che raggiunge ormai circa 450 missioni all'anno

Un quarto di secolo al servizio della comunità della montagna. E’ stata ricca di emozioni la cerimonia di questa mattina dedicata ai 25 anni della base dell’Elisoccorso di Pavullo nel Frignano, da sempre punto di riferimento per il soccorso sanitario e tecnico i - facebook.com facebook

