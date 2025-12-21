Pavullo 25 anni di elisoccorso | un quarto di secolo al servizio della sicurezza in montagna

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 20 dicembre, a Pavullo nel Frignano, si è celebrato il 25° anniversario della base di elisoccorso, un importante presidio al servizio della sicurezza in montagna. In questi anni, la struttura ha garantito interventi di soccorso sanitario e tecnico in ambienti complessi e difficili, consolidando il suo ruolo di riferimento per la comunità e le forze di emergenza della regione. Pavullo, 25 anni di elisoccorso: un quarto di secolo al servizio della sicurezza in montagna.

Sabato 20 dicembre si è svolta la celebrazione dei 25 anni della base dell’elisoccorso di Pavullo nel Frignano, da sempre punto di riferimento per il soccorso sanitario e tecnico in ambiente montano e impervio in Emilia?Romagna.L’elisoccorso, che raggiunge ormai circa 450 missioni all’anno –. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

pavullo 25 anni di elisoccorso un quarto di secolo al servizio della sicurezza in montagna

© Modenatoday.it - Pavullo, 25 anni di elisoccorso: un quarto di secolo al servizio della sicurezza in montagna

Leggi anche: L’elisoccorso di Pavullo spegne 25 candeline, ogni anno 450 interventi

Leggi anche: Cent’anni di gloria per il Gruppo Sciatori Fiamme Gialle: un secolo di sport, servizio e montagna

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

25° anniversario dell'Elisoccorso di Pavullo; Festa in aeroporto per i 25 anni dell’elisoccorso di Pavullo.VIDEO; Pavullo, 25 anni di elisoccorso: un quarto di secolo al servizio della sicurezza in montagna; L’elisoccorso di Pavullo spegne 25 candeline, ogni anno 450 interventi.

25 anni dell’elisoccorso di Pavullo. Un’eccellenza del 118 regionale - Nella giornata di oggi, sabato 20 dicembre si è svolta la celebrazione dei 25 anni della base dell’elisoccorso di Pavullo nel Frignano, da sempre punto di riferimento per il soccorso sanitario e tecni ... sassuolo2000.it

25 anni dell’elisoccorso di Pavullo. Un’eccellenza del 118 regionale al servizio della comunità per il soccorso in ambienti ostili - Compie 25 anni l’elisoccorso di Pavullo nel Frignano, un punto di riferimento per il soccorso sanitario e tecnico in ambiente montano e impervio in Emilia- sassuolo2000.it

pavullo 25 anni elisoccorsoL’elisoccorso vola da 25 anni per salvare vite - Pavullo, il mezzo del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia- msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.