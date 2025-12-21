Paura nella notte spari in piazza Nascè | colpita una ragazza è grave

Nella notte, si è verificato un episodio di violenza in centro a Palermo, con spari in piazza Nascè, vicino a via La Lumia. Una ragazza è rimasta ferita gravemente. L'episodio rappresenta un ulteriore segnale di preoccupazione per la sicurezza nella zona della movida cittadina.

Un altro sabato sera di sangue, in centro si torna a sparare. Questa volta almeno un colpo d'arma da fuoco è stato esploso vicino piazza Nascè, nella zona di via La Lumia, una delle zone della movida palermitana. Intorno alle 2.30 una ragazza sarebbe stata colpita da un proiettile rimanendo.

