Paura a Palermo dall’auto sparano col fucile sui passanti | donna ferita gravemente investiti 2 pedoni

Il gravissimo episodio nei pressi di piazza Nascè intorno alle due e mezza di domenica 22 dicembre, durante la movida. La 33enne colpita per errore è ricoverata in ospedale. Si cercano i responsabili. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Palermo, spari da un’auto: donna ferita da colpo di fucile

Leggi anche: Inseguimento da film a Bibiana: auto fuori strada e una donna ferita gravemente

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Sondaggio studenti, Palermo insicura e paura a uscire la sera - A Palermo otto persone su 10, pari al 77,9%, non si sente al sicuro in città, in molti hanno cambiato le abitudini dopo i recenti fatti di cronaca e cresce il numero dei giovani che va in giro con ... ansa.it

Notte di paura a #Palermo Intorno alle 2:30 nella zona di Piazza Nascè si sono sentiti colpi d’arma da fuoco. Una giovane è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in ospedale . Le forze dell’ordine stanno visionando i filmati delle telecamere per c facebook