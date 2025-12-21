Paupisi restaurato il portone della Parrocchia Santa Maria del Bosco
Comunicato Stampa Un intervento reso possibile grazie alle somme residue della Festa di Sant’Antonio di Padova Un gesto di attenzione e amore verso la propria comunità ha reso possibile il restauro del portone della Parrocchia Santa Maria del Bosco di . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
