Patto di Natale tra Beef Club e City Angels Solidarietà alimentare a favore dei più fragili

Il ristorante Beef Club di Milano ha deciso di sostenere la campagna di solidarietà alimentare promossa dai City Angels, una storica associazione di volontariato impegnata nell'assistenza ai più fragili.

Il ristorante milanese Beef Club aderisce alla campagna di solidarietà alimentare dei City Angels – storica associazione di volontariato dedicata al supporto degli ultimi – per celebrare il Natale nel segno della vicinanza. L’iniziativa è stata fortemente voluta da Adrian Ionila, titolare del ristorante, da anni punto di riferimento per imprenditori e clienti affezionati nel cuore di Milano, in via Boccaccio 15. Nata dall’incontro tra Adrian e Mario Furlan, fondatore dei City Angels, la collaborazione rappresenta la volontà del Beef Club di restituire valore alla comunità. Nel dettaglio, nelle giornate del 29 e 30 dicembre, rispettivamente, il ristorante preparerà 50 pacchettini al giorno contenenti hamburger di Black Angus con insalata, pomodori secchi, zucchine e melanzane grigliate e un contorno composta da patate rustiche arrosto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Patto di Natale tra Beef Club e City Angels. Solidarietà alimentare a favore dei più fragili Leggi anche: Un Natale contro lo spreco, tra recupero alimentare e solidarietà Leggi anche: Camminata dei Babbi Natale 2025: divertimento e solidarietà in favore dell'Ospedale Gaslini La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Patto di Natale tra Beef Club e City Angels. Solidarietà alimentare a favore dei più fragili. Patto di Natale tra Beef Club e City Angels. Solidarietà alimentare a favore dei più fragili - Il ristorante milanese Beef Club aderisce alla campagna di solidarietà alimentare dei City Angels – storica associazione di ... msn.com

