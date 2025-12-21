Pattaya rapporti intimi in mare su una boa davanti ai turisti | scandalo video e arresti

L’episodio si è verificato al largo di Jomtien Beach. Un episodio che ha immediatamente fatto il giro dei social e acceso l’attenzione delle autorità locali ha scosso Pattaya, una delle più note località turistiche della Thailandia. Nella serata del 20 dicembre, un uomo di nazionalità danese e una donna thailandese sono stati arrestati con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico dopo essere stati sorpresi su una piattaforma galleggiante al largo di Jomtien Beach, una delle spiagge più frequentate della zona. L’avvistamento durante la bassa marea. Secondo quanto riferito dalla polizia, tutto è iniziato intorno alle 22:00, nei pressi dell’area compresa tra Soi Jomtien 5 e 7. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

