Patrick Baumgartner fa sognare anche nel bob a 2 poi è 5° a Sigulda Solito tris tedesco

Patrick Baumgartner lotta per un podio brillante ma lo sfiora solamente. L’altoatesino, ad ogni modo, si conferma in crescita e si avvicina al consueto dominio tedesco. Johannes Lochner si è infatti aggiudicato la seconda prova di Sigulda (Lettonia) valevole come quarto appuntamento della Coppa del Mondo di bob a 2 maschile 2025-2026 aprendo un podio tutto teutonico. Sul budello baltico Johannes Lochner si è rifatto dopo il secondo posto di ieri e ha centrato il terzo successo stagionale con il tempo complessivo di 1:38.84 (49.40 nella prima manche e 49.44 nella seconda) con un margine di vantaggio notevole, ovvero 53 centesimi, sul suo arci-rivale Francesco Friedrich (49. 🔗 Leggi su Oasport.it

