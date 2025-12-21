Passamontagna in testa in tre rapinano bar-pasticceria poco prima dell' alba | è la stessa banda che ha razziato il panificio?

Nella prima alba, tre uomini hanno passato un passamontagna in testa per rapinare un bar-pasticceria. Si tratta della stessa banda che, poche settimane prima, aveva preso di mira un panificio nelle vicinanze. È evidente che conoscevano bene orari e abitudini delle attività, suggerendo una pianificazione premeditata e una certa familiarità con i luoghi. Passamontagna in testa in tre rapinano bar-pasticceria poco prima dell'alba: è la stessa banda che ha razziato il panificio?

Quasi sicuramente conoscevano orari e abitudini. Esattamente per come era già accaduto, nelle scorse settimane, nel panificio dove agirono due rapinatori incappucciati e armati di mazze. Tre, questa volta, i delinquenti - di nuovo con il volto coperto da passamontagna - che hanno rapinato il.

