Il bilancio di previsione 2026–2028 è stato approvato, segnando un passaggio importante per la gestione finanziaria del Comune. La seduta si è conclusa senza sorprese, nonostante le tensioni della vigilia, tra cui la richiesta di stralciare le spese relative all’ascensore di Porta Nuova avanzata dal consigliere Eolo Cicogna. Passa il bilancio di previsione. Resta cancellata l’addizionale dell’Irpef comunale.

Alla fine il bilancio di previsione 2026–2028 è stato approvato. Era scontato, nonostante le acque agitate della vigilia, con richieste di stralciare le poste di bilancio relative all’ascensore verticale di Porta Nuova (avanzate dal consigliere Eolo Cicogna). Non scontato il clima a tratti polemico, per non dire teso, che ha caratterizzato alcuni momenti della discussione. Il sindaco Valter Stoppini ha spiegato, riguardo all’impianto meccanizzato, che lo stanziamento di 3 milioni e 500 euro non è stato fatto per blindare una scelta, ma come atto di prudenza contabile in fase di bilancio. "Abbiamo il dovere di coprire l’ipotesi più onerosa per garantire all’amministrazione, la sicurezza economica necessaria qualunque sia la scelta finale – ha detto il sindaco -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Passa il bilancio di previsione. Resta cancellata l’addizionale dell’Irpef comunale

Leggi anche: Senigallia e il Bilancio di previsione: scende l'addizionale Irpef mentre viene estesa la soglia di esenzione

Leggi anche: Il bilancio comunale di Milano vale 4 miliardi: addizionale Irpef effetto Paperoni e dalla tassa turisti 74 milioni in più

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Consiglio comunale: approvato il bilancio di previsione 2026-2028; Passa il bilancio di previsione. Resta cancellata l’addizionale dell’Irpef comunale; Bilancio 2026-2028, la giunta approva la manovra: le novità su tariffe e investimenti; Jesolo, bilancio di previsione approvato.

Passa il bilancio di previsione. Resta cancellata l’addizionale dell’Irpef comunale - Sugli ascensori il sindaco precisa che "saranno meno impattanti e condivisi con la popolazione". msn.com