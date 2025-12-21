Partito Democratico dopo Montepulciano anche a Caserta nasce l’area dem di sostegno a Schlein

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti “Nasce anche in provincia di Caserta l’area del PD che si riconosce nel percorso di Montepulciano e nel sostegno alla segreteria di  Elly   Schlein. Le realtà di AreaDem, Area Dems, ex Articolo Uno e altre sensibilità danno vita a un’area politica ampia e organizzata, in continuità con i riferimenti nazionali, per costruire sul territorio un progetto politico e culturale solido, plurale e radicato. Lo spirito di Montepulciano è chiaro: difendere e rilanciare un Partito Democratico aperto, non personalistico, capace di parlare al Paese reale. Con questo spirito abbiamo già contribuito alla campagna per le Regionali, sostenendo nella lista del PD la capolista Camilla Sgambato, che resta per noi un riferimento essenziale nella ricostruzione del Partito in Terra di Lavoro. 🔗 Leggi su Anteprima24.itImmagine generica

Leggi anche: Nasce a Sciacca “Alveare Pd 20/25”, nuova area interna al Partito Democratico in Sicilia

Leggi anche: **Pd: a Montepulciano maggioranza dem si allarga e 'blinda' leadership Schlein**

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Pd, no agli scontri. Dem più compatti. Nardella: “Sì alla segreteria unitaria”; Pd, Schlein duella da sola con Meloni e si blinda per il 2027; Pd, cambia ancora la “geografia” interna del partito; Congresso Pd, scatta il nuovo rinvio: «Candidature entro il 30 dicembre».

partito democratico dopo montepulcianoPd, cambia ancora la “geografia” interna del partito - A due settimane dall’iniziativa di Montepulciano che ha fissato il perimetro della maggioranza dem alle componenti di Areadem di Dari ... corrieredellacalabria.it

Tutte le correnti del Pd - Correnti Pd, da Montepulciano un'istantanea chiara del nuovo assetto interno al partito. policymakermag.it

La nuova corrente del PD spiegata agli esseri umani - Quasi due anni dopo la sua vittoria alle primarie, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, che aveva annunciato di voler «travolgere» le correnti interne del partito, si ritrova a dover ... ilpost.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.