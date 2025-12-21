Partito Democratico dopo Montepulciano anche a Caserta nasce l’area dem di sostegno a Schlein

Tempo di lettura: 2 minuti “Nasce anche in provincia di Caserta l’area del PD che si riconosce nel percorso di Montepulciano e nel sostegno alla segreteria di Elly Schlein. Le realtà di AreaDem, Area Dems, ex Articolo Uno e altre sensibilità danno vita a un’area politica ampia e organizzata, in continuità con i riferimenti nazionali, per costruire sul territorio un progetto politico e culturale solido, plurale e radicato. Lo spirito di Montepulciano è chiaro: difendere e rilanciare un Partito Democratico aperto, non personalistico, capace di parlare al Paese reale. Con questo spirito abbiamo già contribuito alla campagna per le Regionali, sostenendo nella lista del PD la capolista Camilla Sgambato, che resta per noi un riferimento essenziale nella ricostruzione del Partito in Terra di Lavoro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

