Parte dall' Acacia di Napoli il tour di Prima Pagina il nuovo spettacolo di Vincenzo Comunale

Fresco del successo raccolto con la partecipazione a "Zelig On" in prima serata su Italia 1, Vincenzo Comunale torna a teatro con un nuovo spettacolo di stand-up comedy. Il tour di "Prima Pagina" comincerà dalla sua città, Napoli, con quattro serate al Teatro Acacia dall'8 all'11 gennaio 2026. I. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche: Pooh, il tour per i 60 anni di carriera parte dall’Arena di Verona

Leggi anche: Il nuovo spettacolo di Marco Travaglio. Scopri il tour 2026

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Massimiliano Gallo in Malinconico. Moderatamente felice, dal 18 al 21 dicembre al Teatro Acacia di Napoli; Weekend a Napoli: Eventi, Cose da fare, Spettacoli e Concerti dal 18 al 21 dicembre 2025; Grandi eventi a Giugliano: domani show di Ciro Ceruti, venerdì concerto di Ebbanesis e Nuova Compagnia di Canto Popolare; Francesco Cicchella in Tante belle cose, dal 18 al 21 dicembre 2025 e dal 25 dicembre per tutte le festività natalizie al Teatro Cilea di Napoli.

Vincenzo Comunale con "Prima pagina", tour parte da Napoli - Nel nuovo monologo, scritto e diretto dall'artista napoletano classe 1996, parla degli inizi e delle pagine ancora bianche ... ansa.it