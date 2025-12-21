Nel suo ultimo video pubblicato sul suo canale YouTube, il giornalista rossonero Carlo Pellegatti ha parlato del calciomercato del Milan: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Parla Pellegatti: “Il mercato e le responsabilità sono del Milan, sennò ci sarà sempre…”

Leggi anche: Pellegatti: “Milan, Furlani chiaro con Tare e Allegri sul mercato: non ci sono soldi”

Leggi anche: Pellegatti sul mercato del Milan: “Ho chiesto di Zirkzee e Fullkrug. Mi dicono che …”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Pellegatti sul mercato: “Finché ci chiederemo chi ha comprato chi il Milan non sarà a posto” - Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha discusso in merito al tema del mercato e delle varie figure all'interno della società che decidono per l'acquisto di un giocatore. milannews.it