Parla Pellegatti | Il mercato e le responsabilità sono del Milan sennò ci sarà sempre…

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel suo ultimo video pubblicato sul suo canale YouTube, il giornalista rossonero Carlo Pellegatti ha parlato del calciomercato del Milan: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

parla pellegatti il mercato e le responsabilit224 sono del milan senn242 ci sar224 sempre8230

© Pianetamilan.it - Parla Pellegatti: “Il mercato e le responsabilità sono del Milan, sennò ci sarà sempre…”

Leggi anche: Pellegatti: “Milan, Furlani chiaro con Tare e Allegri sul mercato: non ci sono soldi”

Leggi anche: Pellegatti sul mercato del Milan: “Ho chiesto di Zirkzee e Fullkrug. Mi dicono che …”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

parla pellegatti mercato responsabilit224Pellegatti sul mercato: “Finché ci chiederemo chi ha comprato chi il Milan non sarà a posto” - Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha discusso in merito al tema del mercato e delle varie figure all'interno della società che decidono per l'acquisto di un giocatore. milannews.it

parla pellegatti mercato responsabilit224Pellegatti sul mercato: “Furlani dice non ci sono soldi per gennaio? No comment” - Nel suo canale YouTube, il giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti ha pubblicato un video in cui parla  "Il Milan sta lavorando alacremente per chiudere la questione ... milannews.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.