Parla Pellegatti | Il mercato e le responsabilità sono del Milan sennò ci sarà sempre…
Nel suo ultimo video pubblicato sul suo canale YouTube, il giornalista rossonero Carlo Pellegatti ha parlato del calciomercato del Milan: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Pellegatti: “Milan, Furlani chiaro con Tare e Allegri sul mercato: non ci sono soldi”
Leggi anche: Pellegatti sul mercato del Milan: “Ho chiesto di Zirkzee e Fullkrug. Mi dicono che …”
Pellegatti sul mercato: “Finché ci chiederemo chi ha comprato chi il Milan non sarà a posto” - Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha discusso in merito al tema del mercato e delle varie figure all'interno della società che decidono per l'acquisto di un giocatore. milannews.it
Pellegatti sul mercato: “Furlani dice non ci sono soldi per gennaio? No comment” - Nel suo canale YouTube, il giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti ha pubblicato un video in cui parla "Il Milan sta lavorando alacremente per chiudere la questione ... milannews.it
#Pellegatti svela: "#Allegri ha chiesto #ThiagoSilva. Si parlano tutti i giorni. Ha capito che ..." #calciomercato #milan #SempreMilan - facebook.com facebook
#Pellegatti svela: " #Allegri ha chiesto #ThiagoSilva. Si parlano tutti i giorni. Ha capito che ..." #calciomercato #milan #SempreMilan x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.