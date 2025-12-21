Maila, nota come l’ex ‘baby squillo’, condivide ora un progetto di rinascita: aprirà un rifugio per cani, offrendo un nuovo inizio a chi ne ha bisogno. A Fiascherino, tra il suono del mare, cerca di lasciarsi alle spalle i ricordi dolorosi e trovare serenità. “Aprirò un rifugio per cani. Per tutti c’è un nuovo inizio”, afferma con determinazione.

"A Fiascherino abbasso il volume dei pensieri negativi. Le cicatrici sono dolorose, ma il mare mi aiuta a stare meglio". Il rumore delle onde come terapia, un tuffo nelle acque cristalline del Golfo per sentirsi vivi. La felicità trovata nelle "creature che non parlano", come le chiama lei. Così Maila Micheli ha ripreso la sua vita in mano. "Oggi non posso dire di aver trovato la pace – afferma la 29enne –, perché sono segnata dai traumi del passato, ma ho smesso di sentirmi fuori luogo". Alla Spezia, sua città natale, è tornata nel 2020 per motivi lavorativi, quando era impiegata in un’azienda di logistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Parla Maila, l’ex ‘baby squillo’: "Aprirò un rifugio per cani. Per tutti c’è un nuovo inizio"

