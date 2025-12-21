Un derby senza padrone tra Luparense ed Este, il Campodarsego che crolla in casa della seconda della classe, il Cjarlins Muzane. Al giro di boa del girone, per le padovane è una domenica di bilanci e per almeno due squadre, sarà un Natale e un ingresso di nuovo anno davvero amaro.Il Campodarsego. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Pari e patta nel derby tra Luparense ed Este, Campodarsego sempre più giù: risultati e classifica della 17ª giornata

Leggi anche: Serie D, il derby Este-Campodarsego senza gol, Luparense ancora giù: i risultati della 10ªgiornata

Leggi anche: Ripartenza Campodarsego, Este k.o., Lupi altro pari: risultati e classifica della 15ª giornata della Serie D

