Paratici Fiorentina ci siamo | l’ex Juve è arrivato oggi in Italia nelle prossime 24 ore la fumata bianca Contratto cifre e poteri | tutti i dettagli
Paratici Fiorentina, nelle prossime 24 ore arriverà la fumata bianca per l’approdo dell’ex Juventus in viola. Questi i dettagli. La classifica piange, la zona salvezza dista ben 8 punti e l’incubo retrocessione è più vivo che mai. Ma Rocco Commisso non ha intenzione di alzare bandiera bianca. Anzi, il presidente italo-americano rilancia con una mossa a sorpresa destinata a scuotere l’intero ambiente viola: l’ingaggio di Fabio Paratici come nuovo responsabile dell’area tecnica. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la trattativa è alle battute finali. Il top manager piacentino, architetto della Juventus dei nove scudetti consecutivi, è sbarcato oggi in Italia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
