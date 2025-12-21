Paratici Fiorentina, nelle prossime 24 ore arriverà la fumata bianca per l’approdo dell’ex Juventus in viola. Questi i dettagli. La classifica piange, la zona salvezza dista ben 8 punti e l’incubo retrocessione è più vivo che mai. Ma Rocco Commisso non ha intenzione di alzare bandiera bianca. Anzi, il presidente italo-americano rilancia con una mossa a sorpresa destinata a scuotere l’intero ambiente viola: l’ingaggio di Fabio Paratici come nuovo responsabile dell’area tecnica. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la trattativa è alle battute finali. Il top manager piacentino, architetto della Juventus dei nove scudetti consecutivi, è sbarcato oggi in Italia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Paratici Fiorentina, ci siamo: l’ex Juve è arrivato oggi in Italia, nelle prossime 24 ore la fumata bianca. Contratto, cifre e poteri: tutti i dettagli

Leggi anche: Spalletti Juventus, tutto pronto per l’inizio della nuova era. Il tecnico ha detto sì ed oggi sarà in tribuna. I dettagli del contratto che firmerà nelle prossime ore

Leggi anche: Paratici-Fiorentina, fumata bianca sempre più vicina per il nuovo direttore sportivo della squadra viola

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Paratici Fiorentina contatti positivi tra la società viola e l’ex dirigente della Juventus Ecco cosa sta succedendo | il contratto ed il ruolo nel club.

Fiorentina, Paratici è arrivato in Italia: contratto inviato, si va verso la fumata bianca - Rocco Commisso non molla ma rilancia: un top manager come Fabio Paratici per tentare la scalata verso la salvezza. msn.com