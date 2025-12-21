Paratici Fiorentina ci siamo! L’ex direttore sportivo della Juventus pronto a tornare in Italia per un posto nella dirigenza viola | accordo ai dettagli

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La classifica è impietosa, la zona salvezza distante otto punti e l’incubo retrocessione sempre più concreto. Eppure Rocco Commisso non intende arrendersi. Il presidente della Fiorentina prepara una mossa destinata a cambiare . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

paratici fiorentina ci siamo l8217ex direttore sportivo della juventus pronto a tornare in italia per un posto nella dirigenza viola accordo ai dettagli

© Calcionews24.com - Paratici Fiorentina, ci siamo! L’ex direttore sportivo della Juventus pronto a tornare in Italia per un posto nella dirigenza viola: accordo ai dettagli

Leggi anche: Paratici-Fiorentina, fumata bianca sempre più vicina per il nuovo direttore sportivo della squadra viola

Leggi anche: Paratici Fiorentina, ci siamo: l’ex Juve è arrivato oggi in Italia, nelle prossime 24 ore la fumata bianca. Contratto, cifre e poteri: tutti i dettagli

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Paratici Fiorentina contatti positivi tra la società viola e l’ex dirigente della Juventus Ecco cosa sta succedendo | il contratto ed il ruolo nel club.

paratici fiorentina siamo l8217exFiorentina, Paratici è arrivato in Italia: contratto inviato, si va verso la fumata bianca - Rocco Commisso non molla ma rilancia: un top manager come Fabio Paratici per tentare la scalata verso la salvezza. msn.com

paratici fiorentina siamo l8217exParatici, la Fiorentina sceglie l'ennesimo ex Juve: chi può ritrovare da Kean a Fagioli - Per ribaltare una situazione quasi compromessa Commisso punta sull’ex dirigente bianconero attualmente al Tottenham ... tuttosport.com

paratici fiorentina siamo l8217exLa Fiorentina disperata pensa a Paratici: è l’ora del rientro in Italia? - Il discusso ex dirigente della Juventus, Fabio Paratici, può tornare a lavorare in Italia. panorama.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.