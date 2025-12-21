Paratici Fiorentina ci siamo! L’ex direttore sportivo della Juventus pronto a tornare in Italia per un posto nella dirigenza viola | accordo ai dettagli
La classifica è impietosa, la zona salvezza distante otto punti e l’incubo retrocessione sempre più concreto. Eppure Rocco Commisso non intende arrendersi. Il presidente della Fiorentina prepara una mossa destinata a cambiare . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Paratici-Fiorentina, fumata bianca sempre più vicina per il nuovo direttore sportivo della squadra viola
Leggi anche: Paratici Fiorentina, ci siamo: l’ex Juve è arrivato oggi in Italia, nelle prossime 24 ore la fumata bianca. Contratto, cifre e poteri: tutti i dettagli
Paratici Fiorentina contatti positivi tra la società viola e l’ex dirigente della Juventus Ecco cosa sta succedendo | il contratto ed il ruolo nel club.
Fiorentina, Paratici è arrivato in Italia: contratto inviato, si va verso la fumata bianca - Rocco Commisso non molla ma rilancia: un top manager come Fabio Paratici per tentare la scalata verso la salvezza. msn.com
Paratici, la Fiorentina sceglie l'ennesimo ex Juve: chi può ritrovare da Kean a Fagioli - Per ribaltare una situazione quasi compromessa Commisso punta sull’ex dirigente bianconero attualmente al Tottenham ... tuttosport.com
La Fiorentina disperata pensa a Paratici: è l’ora del rientro in Italia? - Il discusso ex dirigente della Juventus, Fabio Paratici, può tornare a lavorare in Italia. panorama.it
Fiorentina a Paratici, le parti sempre più vicine: tutti i retroscena della trattativa - facebook.com facebook
#Fiorentina a Paratici, le parti sempre più vicine: tutti i retroscena della trattativa x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.