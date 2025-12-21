Papa | Preghiamo affinché tutti i bimbi del mondo possano vivere nella pace
(LaPresse) – “Pregate Gesù, davanti ai vostri presepi, anche per le intenzioni del Papa, soprattutto affinché tutti i bambini del mondo possano vivere nella pace”. Lo ha detto Papa Leone XIV al termine dell’Angelus in piazza San Pietro, in occasione della benedizione dei bambinelli. “Carissimi, siete venuti con i vostri familiari e catechisti per la benedizione delle statuette dei bambinelli da mettere sui vostri presepi – ha affermato – e benedico di cuore tutti i bambinelli”. NO ARCHIVIO Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
